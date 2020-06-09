Москва, , 22:16 — REGNUM 9 июня Российская государственная детская библиотека после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, начала обслуживание читателей, правда, пока в ограниченном режиме. Об этом сообщала пресс-служба учреждения культуры.

В библиотеке открылся сервис предварительного заказа изданий по электронной почте. Забрать новые книги, вернуть ранее взятые издания и получить читательский билет станет возможным с 16 июня.

При посещении библиотеки необходимо строго выполнять санитарные нормы: носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, использовать санитайзер для дезинфекции.

На входе в библиотеку будет проводиться бесконтактное измерение температуры.