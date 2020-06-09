Санкт-Петербург, , 22:07 — REGNUM 16 июня состоится беспрецедентное культурное событие — на площадке Центра современного искусства пройдет 24-часовой онлайн-фестиваль, посвященный дню рождения замечательного музыканта, сценариста, актера и мастера оригинальных представлений Сергея Курёхина. Об этом сообщает портал InterMedia.

Марафон будет состоять из двух программ — онлайн-программы «Стрим-Механика #66» и трансляции архива Сергея Курёхина и Центра Курёхина.

В рамках фестиваля пройдут выставка-конструктор, встречи с писателями, режиссерами и журналистами, диджей-сеты с музыкой Курёхина.

Сергей Курехин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 42 лет от саркомы сердца.