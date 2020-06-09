Париж, , 19:02 — REGNUM Дата открытия для посетителей Эйфелевой башни названа 9 июня пресс-службой компании, занимающейся обслуживанием достопримечательности в Париже.

Через три с лишним месяца после закрытия в связи с эпидемией коронавируса, Эйфелева башня примет первых посетителей. Дата открытия назначена на 25 июня, достопримечательность примет публику с 10:00 (11:00 мск).

Отмечается, что сначала посетителям предложат экскурсии только по лестницам башни. При этом ношение масок будет обязательным для всех старше 11 лет. Чтобы соблюсти дистанцию между посетителями, будет нанесена наземная разметка, а подъём и спуск будут проходить по разным лестницам башни.

Напомним, Эйфелева башня, как и большинство достопримечательностей во Франции, была закрыта в середине марта в связи с введением властями ограничений в качестве борьбы с угрозой эпидемии коронавируса. Отмечается, что это было самое длительное закрытие башни со времени Второй мировой войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции министр здравоохранения Оливье Веран призывает жителей страны к бдительности, не смотря на улучшение эпидемиологической ситуации.

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