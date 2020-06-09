Сиэтл, США, , 18:39 — REGNUM Один из ведущих онлайн-платформ мира в области видео — американская компания Amazon Prime приобрела права на прокат первого сезона российского мультсериала «Дракоша Тоша». В основе анимационной ленты рассказы для детей писателя Олега Роя. «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что показы мультсериала уже идут в США и Канаде.

Коммерческий директор компании-производителя сериала «Той Рой медиа» Евгений Венковский признался, что первоначально для зарубежного проката планировалась Азия, так как там любят драконов и панд. Североамериканский рынок — это фирмы настоящий подарок.

Также ожидается, уже летом 2020 года мультсериал может выйти на платформах Tubi компаний 20th Century Fox и Pluto.