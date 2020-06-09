Москва, , 18:15 — REGNUM 29 мая на платформе ivi состоялась премьера нового российского сериала «Чума», продюсерами которого выступили Тина Канделаки и Сергей Шнуров. За короткий период, по данным генерального продюсера фильма Давида Кочарова, лента набрала более одного миллиона просмотров.

Напомним, что действие фильма происходит в средневековом замке, где на карантине, спасаясь от чумы, находится группа жителей города Нищбург во главе с местным бароном.

В ролях Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин и другие.

Сериал набрал рейтинг пользователей в 7,5 балла.

Востребованность проекта Шнуров объясняет тем, что публика нуждается в актуальной сатире.