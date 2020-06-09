Эр-Рияд, , 17:09 — REGNUM В Саудовской Аравии постоят отдельный грандиозный музей для одной картины — полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Об этом сообщает Wall Street Journal.

Картина была приобретена наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом на торгах Christie’s в 2017 году за рекордную сумму в 450 миллионов долларов. Она является самой дорогой картиной, которая была продана.

В стране реализуется масштабная культурная программа. Она предусматривает строительство более 12 художественных центров.