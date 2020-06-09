Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 16:27 — REGNUM В сети появился первый трейлер фантастической комедии Bill and Ted Face the Music. Его опубликовали 9 июня на YouTube-канале студии Orion Pictures.
В новой части приключений Билла и Теда героям предстоит отправится в далёкое будущее, чтобы украсть идеальную песню у своих повзрослевших версий. Премьера картины ожидается летом 2020 года.
Напомним, главные роли в ленте исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер. Оригинальная картина с участием этих актёров вышла в 1989 году.
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