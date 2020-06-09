Лос-Анджелес, США, , 16:27 — REGNUM В сети появился первый трейлер фантастической комедии Bill and Ted Face the Music. Его опубликовали 9 июня на YouTube-канале студии Orion Pictures.

В новой части приключений Билла и Теда героям предстоит отправится в далёкое будущее, чтобы украсть идеальную песню у своих повзрослевших версий. Премьера картины ожидается летом 2020 года.

Напомним, главные роли в ленте исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер. Оригинальная картина с участием этих актёров вышла в 1989 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Перси Джексона не видел ни одной экранизации своих книг