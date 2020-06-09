Вашингтон, , 16:21 — REGNUM В сети появился дублированный трейлер комедийного мультсериала «Скрестив мечи» в озвучке Дмитрия Сыендука. Его опубликовали 9 июня на YouTube-канале more tv.

Все десять эпизодов первого сезона в озвучке Сыендука будут доступны на сервисе more tv уже 13 июня 2020 года. Версия шоу в оригинальной озвучке выйдет на Hulu.

Главным героем «Скрестив мечи» станет крестьянин по имени Патрик, которому выпадает шанс стать оруженосцем при замке. Там юноша сталкивается с правящей верхушкой королевства — глупыми и инфантильными монархами.

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