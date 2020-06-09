Кисловодск, Ставропольский край, , 16:25 — REGNUM Центр абазинской культуры появится в городе-курорте Кисловодске в Ставропольском крае. В нем жители и гости региона смогут знакомиться с историей, обычаями, кухней и ремеслами абазин, сообщили ИА REGNUM 9 июня в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

Проект по строительству центра реализует национально-культурная автономия абазин Кисловодска «Абазашта». Строительство ведется в формате народной стройки: активисты вкладывают собственные средства, а также принимают помощь меценатов и неравнодушных людей.

Под строительство культурного центра мэрия города выделила общественной организации 16,2 сотки земли в районе Нового озера. В центральное здании будут работать классы по изучению абазинского языка, ремесленные мастерские, цех по пошиву национальной одежды.

Вокруг основного здания расположатся отдельные сооружения. В их числе воссозданное традиционное жилье абазин XVIII—XIX веков, зал для презентаций и проведения мастер-классов по национальной кухне, этномузей под открытым небом, а также традиционное для кавказских народов строение «кунацкая» — небольшая комната с камышовой крышей, предназначенная для путников.

«У нас туристы смогут познакомиться с самыми различными направлениями абазинской культуры, окунуться в историю, отведать нашей еды, приобрести этническую одежду, предметы быта, сувениры. Будем проводить экскурсии, свадебные обряды, концерты с национальной музыкой и танцами», — приводятся в сообщении слова председателя правления национально-культурной автономии абазин Кисловодска Агурби Макова.

Абазинский центр будет включен в туристические маршруты Кисловодска. Ожидается, что он станет еще одной этнокультурной площадкой и местом притяжения туристов. Первую часть центра — обособленные постройки — организаторы планируют запустить осенью 2020 года.

Абазины — один из древнейших народов Северного Кавказа. Согласно данным последней переписи населения РФ, численность абазин в стране составляет 43,3 тыс. человек, более 3,6 тыс. из них проживают в Ставропольском крае.