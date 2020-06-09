Красногорск, , 16:26 — REGNUM В четырех парках Подмосковья откроют автокинотеатры. Кинотеатры под открытым небом появятся в Одинцовском, Сергиево-Посадском и Солнечногорском городских округах, сообщает ТАСС.

Автокинотеатры откроют в четырех парках культуры и отдыха в рамках проекта «Кинопаркинг». Въезд в них обещают сделать бесплатным. Киносеансы в парках пройдут в одно и то же время — в 21.45. В Одинцовском парке культуры 12 июня устроят показ киноленты «Как я стал русским», а в парке «Раздолье» этого же горокруга 13 июня покажут фильм «На Луне». В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадского горокруга 22 июня можно будет увидеть киноленту «Судьба человека», а в Солнечногорске 12 июня продемонстрируют фильм «Счастье в конверте».