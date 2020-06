Москва, , 16:08 — REGNUM Знаменитая композиция рок-музыканта Валерия Кипелова Песня «Я свободен» признана новым гимном жителей России после выхода из режимов ограничений. Таковы данные опроса сервиса популярного сервиса «Яндекс.Музыка». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что сегодня из карантина уже после большинства регионов выходит Москва. Вчера с неожиданным заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин. Теперь на почти всей территории страны действуют только масочный и перчаточной режимы.

Также опять на пике популярности такие песни как I Want to Break Free и We Are The Champions рок-группы Queen, Stayin Alive коллектива Bee Gees, Feeling Good группы Muse.