Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Кавер-версию хита ирландской группы U2 «Beautiful Day» представил лидер группы Боно (Пол Дэвид Хьюсон) на онлайн-мероприятии Dear Class of 2020 — выпускном вечере школьников США, транслировавшемся в интернете. Полная запись 4,5-часового мероприятия и отдельной песни опубликованы на канале YouTube Originals.

В перепевке хита участвовали американские музыканты Крис Мартин, Камила Кабелло, Ноа Сайрус и другие. Боно в ходе выпускного онлайн-вечера сказал небольшую речь.

«Когда U2 записывала «Beautiful Day», над Дублином сгущались грозовые тучи, все было не так, как должно было быть. Но песня была не описанием нашего текущего состояния — она была молитвой о том, куда мы можем отправиться, и мечтой», — рассказал артист.

В ходе выпускного вечера выступили также звезды мирового шоу-бизнеса, среди которых были Бейонсе, Леди Гага, Тейлор Свифт, Лиззо, BTS, Джастин Тимберлейк и многие другие.