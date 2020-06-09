Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Автор книг про Перси Джексона Рик Риордан признался в том, что он никогда не смотрел фильмы по мотивам своих произведений. Об этом писатель сообщил 8 июня на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/rickriordan/status/1269960432707604480

Риордан заявил, что он никогда не будет смотреть фильмы про Перси Джексона, так как ему не понравился их сценарий. При этом писатель не отрицает того факта, что в экранизация снимались талантливые молодые актёры.

Напомним, сейчас Рик Риордан работает над новой экранизацией книг про Перси Джексона для сервиса Disney Plus. В основу сериала лягут пять произведений о приключениях мальчика-полубога.

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