Москва, , 15:46 — REGNUM 9 июня завершается масштабная программа показа лучших работ знаменитой киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщает портал студии.

За 17 дней в рамках фестиваля «Союзмульткарантин» поклонники анимации смогли посмотреть 74 мультфильма. По данным компании их увидели более 400 тысяч человек. В последний день состоялась премьера фильма Анастасии Жакулиной «Петер Баас» (2019) об обучении в Голландии молодого Петра I корабельному делу.

А самым популярным мульфильмом стала картина Галины Голубевой «А как наши космонавты», сделанная в редкой технике росписи масла по стеклу.