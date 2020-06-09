Бербанк, США, , 15:31 — REGNUM Пушки, охотничьи ружья, пистолеты и прочее огнестрельное оружие из новых эпизодов мультсериала Looney Tunes решила исключить компания Warner Bros. Об этом сообщил исполнительный продюсер мультфильма Питер Браунгардт в интервью газете The New York Times.

Жестокие методы расправы героев мультфильма друг с другом никуда не денутся. Для этого будет использоваться даже динамит. Но от огнестрельного оружия все-таки в компании решили отказаться.

«Мы не используем огнестрельное оружие. Но мы можем использовать мультяшное насилие, взрывчатку, всякие штуки от ACME. Все, что досталось нам в наследство», — подчеркнул Браунгардт.

В настоящее время проект Looney Tunes выходит на новом стриминговом сервисе HBO Max и стал одним из самых востребованных зрителями с момента запуска сервиса 27 мая.