Москва, , 15:20 — REGNUM Организаторы конвента Comic Con Russia 2020 планируют провести мероприятие в привычном формате. Об этом сообщалось 8 июня в их официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы отметили, что они продолжают готовиться к проведению конвента, несмотря на пандемию коронавируса. Тем не менее, если правительство примет решение продлить запрет на проведение массовых мероприятий, то Comic Con Russia придётся отменить.

Ранее организаторы конвента Epic Con сообщили о переносе дат проведения мероприятия на осень 2020 года. В Санкт-Петербурге оно пройдёт 12 и 13 сентября, а в Москве 26 и 27 сентября.

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