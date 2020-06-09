Лос-Анджелес, США, , 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети. Фотографию опубликовали в Twitter в сообществе Kogath фанатов игры.

Главную роль в фильме исполняет Милла Йовович («Обитель зла», «Пятый элемент»). На опубликованном кадре показана напряженная героиня — Натали Артемис, встретившаяся вероятно с чудовищем.

На руке у нее можно разглядеть фирменное оружие охотников за монстрами — Slinger, которое имеется и в игре.

https://twitter.com/MHKogath/status/1270175392100315136

Сюжет картины рассказывает об элитном отряде солдат, который возглавляет лейтенант Артемис. Странным образом отряд попадает в параллельный мир и сталкивается с чудовищами. Для того, чтобы выжить, отряд объединяется с местным Охотником (Тони Джаа), который лучше всех умеет убивать чудовищ.

Режиссером «Охотников на монстров» выступил Пол У. С. Андерсон, снявший ранее несколько фильмов из франшизы «Обитель зла». Йовович в этих фильмах исполняла главную роль — Проект Элис.

Премьера фильма должна состояться 3 сентября 2020 года.