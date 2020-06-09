Бербанк, США, , 14:53 — REGNUM Работу над сиквелом «Человека-паука: Через вселенные» начали на студии Sony. Об этом сообщил один из разработчиков проекта — аниматор Ник Кондо в своем микроблоге в Twitter.

«Первый день на работе!» — написал Кондо.

Вторая часть анимационной картины о вселенных Человеков-пауков будет строиться вокруг отношений Майлза Моралеса и Гвен Стейси. Один из режиссеров фильма Родни Ротэм ранее сообщал, что во сиквеле может появиться Оливия Октавиус — Доктор Осьминог.

https://twitter.com/NickTyson/status/1269983793386930176

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» намечена на 7 октября 2022 года. Об изменении сроков завершения работы над картиной не сообщалось.

Оригинальная анимация «Человек-паук: Через вселенные» вышла на экраны в 2018 году, став безусловным хитом. Картина получила несколько наград: премии «Оскар», «Золотой глобус» и «BAFTA».