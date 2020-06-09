Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM Живые уличные концерты в честь Дня России впервые с начала пандемии коронавируса дадут артисты Ростовской государственной филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

Праздничная программа будет охватывать два дня. В первый день, 11 июня, пройдет уже привычная онлайн-трансляция концерта. Для интернет-зрителей выступят артисты оркестра русских народных инструментов «Дон». Трансляция пройдет на YouTube-канале филармонии.

Непосредственно в День России артисты филармонии выступят сразу на двух концертных площадках во дворах Ростова-на-Дону. В одном из дворов для живых зрителей выступит шоу-группа «Амазонки», в другом дворе — ансамбль русских народных инструментов «Донцы». Концерты состоятся в 11:00 мск и в 12:00 мск.

Вечером, в 18:00, зрители на экранах мониторов смогут увидеть еще один концерт ансамбля «Донцы», но уже в формате онлайн-трансляции.