Кронштадт, Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM День рождения основателя Санкт-Петербурга и Кронштадта Петра I отмечают в Cеверной столице. Как сообщили 9 июня в Смольном, губернатор города Александр Беглов возложил цветы к памятнику первому императору России в Петровском парке Кронштадта.

Памятник Петру I в Кронштадте Gov.spb.ru

Обычно руководители города в этот день возлагают цветы к «Медному всаднику» на Сенатской площади.

«Пётр вошел в историю как реформатор, как руководитель, умевший увидеть далекие горизонты, как стратег, заложивший основы процветания России на несколько веков вперед, благодаря которому наша страна стала великой морской державой. От всех ленинградцев-петербуржцев, от всего нашего города — вечная благодарность и добрая память!» — заявил Беглов.

Губернатор напомнил слова Петра «небывалое бывает», заметив, что история России «не однажды их подтверждала».

Петр I Алексеевич из династии Романовых родился 9 июня 1672 года в Москве, был провозглашен царем в десятилетнем возрасте.

Заметим, памятник Петру I в Петровском парке был отлит Петром Клодтом по модели французского скульптора Теодора Жака и открыт в 1841 году — в день 132-й годовщины Полтавской битвы.