Москва, , 13:43 — REGNUM Права на показ российского сериала режиссера Константина Богомолова «Содержанки» приобрел британский канал Channel 4. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.

Трансляция сериала будет проходить на VOD-платформе Walter Presents, которая предлагает жителям Великобритании и Ирландии лучшие неанглоязычные сериалы. Как уточнили в пресс-службе видеосервиса, сделку закрыли в ходе первого онлайн-рынка в России Key Buyers Event: Digital Edition.

Главные роли в сериале сыграли Дарья Мороз, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Александр Кузнецов, Леонид Бичевин.

Премьера сериала состоялась 7 марта 2019 года на видеосервисе Start. Права на показ сериала ранее приобрели также компании Amazon и Netflix.