Москва, , 13:17 — REGNUM Музей русского импрессионизма откроется 1 июля. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба учреждения.

Как объяснила директор музея Юлия Петрова, к общественным местам предъявляются серьезные санитарные требования. «Мы заботимся о здоровье посетителей музея и нашей небольшой музейной команды, поэтому используем это время для обеспечения максимально безопасных условий», — отметила руководитель музея.

В соответствии с рекомендациями Роспотренадзора необходимо провести тщательную санитарную обработку помещений, разметить маршруты, установить обеззараживающие оборудование.

С 1 июля будут открыты не только основная экспозиция, состоящая из лучших работ выдающихся русских живописцев, но продленная до конца августа выставка Юрия Анненкова.

График посещения можно будет узнать на сайте музея несколько позднее. Посетители уже могут приобрести билеты с открытой датой.