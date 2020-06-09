Лондон, , 13:04 — REGNUM 28 июля в Лондоне пройдет очередной аукцион британского дома Sotheby's, специализирующегося на продаже произведений искусства. Примечательны эти торги будет тем, что на них будет выставлен автопортрет выдающегося голландского живописца Рембрандта Харменса ван Рейна. Об этом сообщает Financial Times.

Стартовая цена лота 12−16 миллионов фунтов стерлингов ($15−20 млн). По нению экспертов, художник написал в 26 лет.

Необходимо отметить, что подлинность картины была установлена только в середине 1990-х годов.