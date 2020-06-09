Москва, , 12:50 — REGNUM Онлайн-премьеру киноальманаха «Истории карантина», включающего в себя созданные в период пандемии коронавируса скринлайф-проекты, покажут в рамках фестиваля Screenlife Fest. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Киноальманах подведет итоги международного конкурса короткометражек, рассказывающих истории о жизни в условиях карантина. Конкурс организовала продюсерская команда во главе с Тимуром Бекмамбетовым.

Свои работы прислали молодые кинематографисты из России и США. В итоговый киноальманах вошли семь картин в различных жанрах: от комедий до романтических историй.

Премьера киноальманаха состоится 11 июня в 19:00 мск на сайте Screenlifer.