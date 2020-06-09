Москва, , 12:42 — REGNUM Главное здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве может открыться уже 16 июня. Об этом сообщила представителям прессы генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

Правда, чтобы успеть полностью привести все залы в соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора потребуется время. Заявление мэра о том, что учреждения культуры могут начать работать со следующего вторника были неожиданностью и для самих учреждений.

Теперь музейщикам надо развести потоки посетителей (коллективные экскурсии пока запрещены), сделать необходимую разметку, провести санобработку и установить обеззараживающие оборудование.

Билеты будут продаваться исключительно онлайн и на сеансы. Кроме основной экспозиции можно будет посетить выставки «Ненавсегда» с работами так называемой эпохи застоя и «Русская сказка. От Васнецова до сих пор».

Как отметила Трегулова, Новая Третьяковка на Крымском Валу может начать работу ближе к 1 июля.