Москва, , 12:28 — REGNUM Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому федеральные учреждения культуры начинают поэтапно выходить из режима ограничений.

Как сообщила пресс-служба Минкульта, первыми на работу выйдут сотрудники музеев, театров и концертных организаций: они призваны наладить рабочие процессы, начать работу над новыми проектами и приступить к репетициям.

Ольга Любимова напомнила, что коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с приказом Министерства культуры. Выходить на работу в условиях режима самоизоляции могли только отдельные обеспечивающие службы, теперь же театры, музеи, выставочные залы могут готовиться ко встрече с публикой. Прием посетителей начнется после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей.