Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В отличие от московского книжного фестиваля «Красная площадь», который состоялся в традиционном «очном» формате, Санкт-Петербургский международный книжный салон было решено проводить в онлайн-режиме.

Однако, как утверждают организаторы, виртуальное знакомство с литературой оказалось очень востребованным. Салон «посетили» миллион человек в социальной сети «ВКонтакте» и свыше 300 тысяч стали зрителями прямых трансляций.

В различных программах форума выступили Евгений Водолазкин, Александр Архангельский, Петр Алешковский, Татьяна Устинова, Михаил Шемякин, Галина Юзефович, Андрей Аствацатуров и многие другие.