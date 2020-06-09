Москва, , 12:26 — REGNUM Неделю документального кино-онлайн представит столичная сеть кинотеатров «Москино». Об этом сообщили в пресс-службе сети.

Премьеры документальных картин пройдут в рамках Международного фестиваля документального кино Doker. Зрителям покажут 14 фильмов. Трансляции будут проходить бесплатно на сайте «Москино» в разделе Live и на официальной странице киносети в Facebook.

Представленные картины расскажут истории людей со всех уголков планеты, отказавшихся от привычной жизни ради своей мечты. В фильме «Пятое солнце» финский путешественник отправится вслед за Солнцем. В картине «Чао, дорогой, я иду в бой» расскажут о фотомодели, научившейся кикбоксингу в Таиланде. В каждой из 14 фильмов будут показаны увлекательные истории.

Онлайн-фестиваль пройдет с 11 по 18 июня. Документальные фильмы покажут всего лишь один раз согласно расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте сети кинотеатров.