Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Трейлер нового фильма ужасов «Ты должен был уйти» («You Should Have Left») опубликовала студия Universal Pictures на своем канале в YouTube.

Фильм рассказывает историю семьи, решившей провести отпуск вдали от цивилизации в красивом загородном доме. Однако вскоре члены семьи обнаруживают необъяснимые странности, происходящие в доме.

Отец семейства начинает разбираться в ситуации и понимает, что некая зловещая сила, обитающая в доме, знает о них с женой гораздо больше, чем они за свою совместную жизнь рассказали друг другу.

Режиссером и сценаристом хоррора выступил Дэвид Кепп, написавший сценарии к фильмам «Парк Юрского периода», «Комната страха», «Смерть ей к лицу», а также снявший картину «Тайное окно».

В главных ролях фильма ужасов снялись Кевин Бейкон («Таинственная река», «Невидимка», «Дрожь земли») и Аманда Сайфред («Девять жизней», «Отверженные»).

Премьера картины состоится в цифровом виде 19 июня.