Лос-Анджелес, США, , 11:16 — REGNUM Работу над новой частью франшизы «Зловещие мертвецы» подтвердил исполнитель роли Эша — Брюс Кэмпбелл. Об этом сообщили журналисты сетевого издания Empire.

Кемпбел также сообщил имя сценариста и режиссера картины — им выступит Ли Кронин, известный по хоррору «Другой». Журналисты сообщили, что режиссера выбрал сам автор франшизы Сэм Рэйми.

Продолжение франшизы будет называться Evil Dead Now. При этом сообщается, что появления Эша в новом фильме не ожидается. Вместо этого будет рассказана история нового персонажа — некоей героине, которая будет бороться со злом.

Кэмпбелл рассказал журналистам, что фильм станет «динамичнее» предшественников. Другие детали пока не раскрываются.