Москва, , 10:37 — REGNUM Фантастический триллер российского режиссера Егора Баранова «Аванпост» выйдет в Китае на крупнейшем сервисе iQIYI с сотнями миллионов пользователей. Об этом сообщили представители компании «Централ Партнершип» в ходе международного онлайн-рынка кино в Москве Key Buyers Event: Digital Edition.

«Российский фантастический фильм «Аванпост» с Петром Федоровым и Алексеем Чадовым выйдет в Китае на крупнейшем национальном VOD-сервисе iQIYI, который ежемесячно посещают свыше 500 млн пользователей, включая более 50 млн платных подписчиков», — сообщили в пресс-службе.

Сервис iQIYI, который еще называют китайским аналогом Netflix, основала компания Baidu — китайская компания, предоставляющая различные веб-сервисы. Помимо лицензирования зарубежных кинофильмов, iQIYI занимается и собственным кинопроизводством.

Фильм «Аванпост» рассказывает о недалеком будущем планеты, на которой произошел глобальный катаклизм. Жизнь сохранилась только в районе западной части России, где выжившим героям придется разбираться, что произошло, и как спасти человечество.

Российская премьера триллера состоялась 21 ноября 2019 года. На сегодня, права на прокат картины проданы боле чем в 90 стран.