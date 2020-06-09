Ульяновск, , 10:15 — REGNUM В Ульяновской области 10 июня стартуют мероприятия, посвящённые празднованию Дня России. Они будут проходить в течение четырёх дней, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Всего запланировано свыше 600 онлайн-мероприятий. По словам министра культурной политики Евгении Сидоровой, главной темой празднования станет проведение Года памяти и славы. По её словам, основные мероприятия пройдут 12 июня, старт будет дан в полдень с церемонии поднятия государственного флага России на территории всех муниципалитетов и исполнением гимна, после чего состоится возложение цветов к памятным местам, связанным с историей страны.

«Ключевыми событиями дня станут концерты творческих бригад во дворах Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, почётных граждан города и области в рамках акции «Мы Россия», — отметила Евгения Сидорова.

В Ульяновской области приуроченные к Дню России мероприятия будут проходить с 10 по 14 июня на интернет-площадках официальных сайтов учреждений культуры. К примеру, краеведческий музей имени И.А. Гончарова готовит лекцию об истории герба и флага России, центр народной культуры представит видеопоздравление от участников и победителей песенного онлайн-конкурса «Россия — это мы!», а художественный музей откроет выставку одной картины «Портрет Екатерины II».

Отметим, что День России является государственным праздником, который отмечают 12 июня. Он связан с принятием 12 июня 1990 года Декларацией о государственном суверенитете России, а в мае 1991 года дата была объявлена нерабочим днем, а 2 июня 1994 года 12 июня объявили государственным праздником. Официальное название, День России, закрепилось в 2002 году. К этой дате приурочено вручение государственных премий, также проходят концерты, массовые мероприятия, спортивные состязания.

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