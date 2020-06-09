Кемерово, , 09:59 — REGNUM В Кемеровской области учреждения культуры из-за коронавируса недополучили в свои бюджеты за 2,5 месяца простоя около 280 млн рублей. Такую сумму назвала министр культуры и национальной политики региона Марина Евса на межрегиональном онлайн-форуме «Культура на дом — новая реальность».

«Сначала своей задачей мы ставили обсуждение проблем развития культуры коронавирусного периода, однако сразу стало очевидно, что не менее, а скорее гораздо важнее станет поиск ответа на вопрос: а что потом?» — отметила она.

При этом Евса подчеркнула, что если бы не онлайн-концерты артистов, виртуальные экскурсии музеев и мастер-классы прикладников, то безопасное поведение людей прошло бы в большем напряжении и стрессе.