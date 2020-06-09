Москва, , 09:28 — REGNUM Сроки проведения третьего фестиваля шахмат и джаза Chess & Jazz, который планировалось провести в конце июля, перенесли на сентябрь. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальной странице мероприятия в соцсети Facebook.

«Друзья, мы все же переносим наш фестиваль — но не на следующий год, а всего лишь на сентябрь. Все наши артисты — Джордан Ракей, Лианна Ла Хавас и Леонид Агутин поддержали решение о переносе и готовятся к выступлениям. Теперь Chess&Jazz пройдет 11 и 12 сентября», — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что к объявленным ранее артистам осенью присоединится джазовый коллектив из Великобритании Portico Quartet. Группа выступит на открытии фестиваля с презентацией нового альбома «Memory Streams». Остальные артисты исполнят свои композиции на второй день фестиваля.

Ранее купленные билеты действительны на второй день — 12 сентября. Билеты на первый день фестиваля с выступлением Portico Quartet необходимо приобретать отдельно.

Напомним, фестиваль Chess & Jazz проходит в саду Эрмитаж в Москве ежегодно. Гостям фестиваля предоставляется возможность наслаждаться игрой в шахматы с именитыми гроссмейстерами и джазовой музыкой.

https://www.facebook.com/chessandjazzfestival/posts/3010260355748401