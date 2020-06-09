Москва, 9 июня 2020, 09:11 — REGNUM Тизер документального фильма Bondarchuk о знаменитом советском режиссере Сергее Бондарчуке опубликовала компания Art Pictures Group на своем канале в YouTube.
Продюсером картины выступил сын режиссера, российский актер и режиссер Федор Бондарчук. В проекте принимали участие представители из разных стран: России, Великобритании, США и Италии.
В документальном фильме будут приведены интервью с коллегами советского режиссера: Жан-Люком Годаром, Катариной Кубрик и Мартой де Лаурентис.
Создание картины приурочено к 100-летию со дня рождения режиссера, которое исполнится 25 сентября 2020 года.
Бондарчук является одним из наиболее известных советских режиссеров. В его постановках вышли такие знаменитые фильмы, как «Война и мир», получившая премию «Оскар», «Они сражались за Родину», «Судьба человека» и другие.