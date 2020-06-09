Баку, , 08:54 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль «Жара», который должен был пройти с 29 июля по 2 августа в Баку, перенесли на 2021 год. Об этом организаторы фестиваля сообщили на официальной странице мероприятия в соцсети Instagram.

«Дорогие друзья, в связи со сложившейся ситуацией в мире, мы вынуждены перенести пятую «ЖАРУ» на 2021-ый год. Мы до последнего надеялись, что все наладится, но к сожалению, приходится полностью менять наши планы», — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что купленные на 2020 год билеты сохраняют действие в следующем году.

В дополнение оргкомитет фестиваля опубликовал программу фестиваля 2021 года. 28 июля 2021 года состоится открытие и гала-концерт, на следующий день пройдет творческий вечер Дмитрия Маликова и прозвучат хиты 90-х и нулевых годов.

30 июля 2021 года программу фестиваля продолжит творческий вечер Игоря Николаева и выступления Эмина Агаларова с другими популярными исполнителями. 31 июля 2021 года пройдет International Day/

В заключительный день пройдут два сольных концерта Hammali & Navai и Егора Крида. Вслед за ними прозвучит программа Поколение Z с выступлениями современных поп-артистов.

https://www.instagram.com/p/CBLTtPfp-EJ/