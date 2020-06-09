Лос-Анджелес, США, , 08:22 — REGNUM Похвальную оценку сценарию «Матрицы 4» дали исполнители главных ролей картины Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Об этом сообщили журналисты сетевого издания Empire.

Ривз рассказал, что история, рассказанная в очередной части «Матрицы», вполне актуальна для сегодня, так же, как и оригинал, в период его появления на экранах.

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательный рассказ, который мне очень созвучен», — отметил актер, уточнив, что это стало практически главной причиной его возвращения к продолжению трилогии.

Ривз добавил, что в фильме что-то важное для себя сможет найти каждый.

Мосс сообщила, что с ее точки зрения как актрисы, сценарий новой картины «потрясающий» и обладает «невероятной глубиной» и «артистическим духом». Она уточнила, что не собиралась участвовать в продолжении трилогии, но, прочитав сценарий, сразу согласилась.

Актеры отметили, что авторы фильма заложили некоторые вопросы, которые хотели бы обсудить в рамках очередной «Матрицы», а не просто снять продолжение ради продолжения.

Напомним, премьера четвертой серии «Матрицы» запланирована на 21 мая 2021 года.