Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В Чувашии требуется реставрация более 90 объектов культуры, на это предварительно необходимо 1,8 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на планёрке в правительстве министр культуры Роза Лизакова.

Из доклада министра культуры Cap.ru

По её словам, в настоящее время в республике «требуется реставрация 92 объектов, из них 44 находятся в муниципальной собственности».

«Необходимая сумма на научно-проектную документацию — 170 млн рублей. На реставрационные мероприятия необходимо 1,8 млрд рублей», — сказала Роза Лизакова.

В минкультуры рассчитывают, что к 2024 году данные объекты культуры будут отреставрированы.

Напомним, на 2020 год бюджет министерства культуры составил 3,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные министерства, в Чувашии 32 объекта культурного наследия находятся под угрозой «их полной физической утраты». Всего в республике расположены 676 объектов культурного наследия, в том числе 455 республиканского значения, 176 объектов археологического наследия федерального значения и 45 памятников истории и культуры федерального значения.

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