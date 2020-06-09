Новосибирск, , 06:03 — REGNUM В Музее Новосибирска появились скульптурные портреты жителей исторического села Кривощёково.

Скульптурные портреты жителей исторического села Кривощёково Музей Новосибирска

В музее рассказали, что в 2018 году сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН провели раскопки на месте первого русского поселения в окрестностях Новосибирска. В 2019—2020 годах по внешним данным черепа, его рельефу и структуре были созданы скульптурные портреты мужчины и женщины, живших в Кривощеково в XVIII веке.

«Скульптурные портреты мужчины и женщины ждут в нашем музее окончания изоляции и открытия выставки, посвященной догородской истории Новосибирска», — отметили в Музее Новосибирска.