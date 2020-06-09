Лос-Анджелес, США, , 04:10 — REGNUM В Лос-Анджелесе на 70-м году жизни от сердечного приступа скончалась американская певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер. Об этом 8 июня со ссылкой на её сестру Аниту сообщает газета USA Today.

Бонни и её младшая сестра Джун начали петь ещё подростками. В 1969 году они создали дуэт, который назвали The Pointers. В том же году к коллективу присоединилась еще одна сестра — Анита, а в 1972 старшая из сестер Пойнтер — Рут. Тогда же группа получила название The Pointer Sisters.

В 1974 году группа стала первым женским коллективом, который получил музыкальную премию Grammy за песню в стиле кантри Fairytale.

Бонни Пойнтер ушла из группы в 1977 году и за свою сольную карьеру выпустила три альбома. Она ещё дважды участвовала в совместных выступлениях с сёстрами — в 1994 и 1996 годах.