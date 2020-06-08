Йошкар-Ола, , 21:08 — REGNUM В Марийском государственном университете (МарГУ) в преддверии приемной кампании 2020 года открывается Институт цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба Марийского государственного университета

Новый институт будет готовить высококвалифицированных специалистов в области цифровой экономики, инженерии, электроэнергетики, национальной безопасности и искусственного интеллекта.

Подразделение объединит физико-математический факультет, электроэнергетический факультет и Институт экономики, управления и финансов МарГУ. При этом работа будет вестись в сотрудничестве с АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», ПАО «МАК «Вымпел», АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики».

Оптимизация работы трёх факультетов, объединённых новым институтом, позволит существенно улучшить динамику научно-исследовательской, образовательной и творческой деятельности.

Ректор МарГУ Михаил Швецов отметил, что университет должен адаптироваться под требования научно-технического прогресса.

«Цифра сегодня — это сквозная технология для человека. Вокруг неё у нас будет строиться новый институт», — заключил он и добавил, что университет предлагает модель трудоустройства во время учебы, и сама учеба на этом фоне будет кардинально пересмотрена.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в МарГУ запустили проект по цифровой медицине, направленный на поиск аномалий в рентгеновских снимках при помощи глубокого машинного обучения. Разработка учёных университета позволяет определить пневмонию по итогам анализа рентгеновских снимков с точностью 98%. Нейронные сети анализируют оцифрованные рентген-снимки легких и составляют заключение, где указано наличие или отсутствие характерных для коронавирусной пневмонии признаков, что позволяет рассчитать вероятность диагноза COVID-19.

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