8 июня 2020 | Время чтения 2 мин

Алесь Мищенко, , 19:18 — REGNUM Монолог Данилы Багрова «Вот скажи мне, американец, в чём сила… я вот думаю, что сила в правде» — один из самых цитируемых эпизодов российского кино. И в наше время новой холодной войны и этот монолог, и сам фильм «Брат-2» где обаятельный русский парень наводит справедливость в Америке — не теряют своей актуальности. Ну, а в связи с эскалацией напряжённости с США, а также с тем, что в украинского бандита стреляют со словами «Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите» — многие фильм называют пророческим.

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова Цитата из к/ф «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия

В чём же главное пророчество фильма? И почему он остаётся актуальным и сейчас? Вспомним, что за этими, брошенными в лицо сильной Америке «в чём сила? Разве в деньгах?.. У тебя много денег, и что? Я вот думаю, что сила в правде», — за этими словами все забывают более важный вопрос «В чём правда?».

Удивительно, что про это никто даже не задумывается. Единственное, что я слышал — это в утренней воскресной программе «Время» показали, как Данила расстреливает работников ночного клуба, в котором выступает «Би2» (включая каких-то бедных компьютерщиков и разносчиков пива), и прокомментировали, что правда в том, что никому не приходит в голову считать, сколько киношных злодеев убил Данила, в пору считать, сколько настоящих людей было зачато под эту музыку… Но такую «правду» оставим для потенциальной идеи нового альбома «Би2» «Мы — и смерть, и любовь» :)

А правда фильма в том, что убийцей-то был не американец, а российский олигарх — именно он свалил всё на американца, нанял и украинских, и русских бандитов… Получается, что в то самое время, когда герой, ищущий справедливость, открывает все комнаты ночного клуба и мочит всех сидящих там «пиндосов» — в это же самое время на его Родине обкрадывают народ, а неравнодушных людей, которые могли бы восстановить справедливость и наказать злодеев — отсылают на борьбу с «америкосами» или бандеровцами. Так было в начале века, так происходит и сейчас.

В этом, как ни странно, и актуальность, и главное пророчество фильма. Балабанов, создавший своими фильмами самое точное киноописание 90-х, относился к «Брату-2» как к быстрому, проходному коммерческому фильму, к возможности устроить погони в Нью-Йорке и посмеяться над часто глупыми американскими правилами. И, если бы не противостояние с США, этот фильм остался бы в памяти как что-то зрелищное, но несерьезное, вроде голливудских фильмов времён холодной войны — про американских героев, воющих с показательно-глупыми советскими военными.

Но случилась новая холодная война, и не самый удачный балабановский фильм «Брат-2» стал культовым, чуть-ли не главным российским политическим высказыванием нашего времени. По этому поводу я вспоминаю, как говорил Жванецкий по поводу своих монологов, «или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными».