Воронеж, , 17:18 — REGNUM Более 500 нарушений законодательства о безопасности и защищенности объектов культуры выявила прокуратура Воронежской области в ходе проведения проверок. Мероприятия проводились с привлечением сотрудников УФСБ, сообщил ИА REGNUM 8 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«Большинство проверенных объектов являются площадками для проведения общероссийских и международных фестивалей, выставок, конкурсов, в том числе, ежегодного международного Платоновского фестиваля искусств», — уточнили в прокуратуре.

Нарушения, выявленные в ходе проверок, связаны с недостаточной инженерно-технической оснащённостью и с отсутствием контроля за реализацией требований о безопасности объектов.

По итогам проверок внесено более 100 представлений об устранении нарушений. Представление прокуратуры получила и руководитель департамента культуры Воронежской области — оно уже рассмотрено, были приняты меры по устранению нарушений. Всего дисциплинарные взыскания после проверок получили более 80 должностных лиц.