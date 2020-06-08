Милан, Италия, , 16:56 — REGNUM С понедельника, 8 июня, возобновлен допуск посетителей в миланский музей «Тайной вечери».

Осматривать фреску Леонардо в ближайшее время можно будет только по предварительной записи, не более 15 минут и в составе группы не более 5 человек.

Ранее в Италии были открыты и другие основные музеи страны. Администраторы учреждений должны обеспечить проведение санитарных проверок на входе и минимизировать число посетителей, а сами посетители — соблюдать дистанцию между собой.