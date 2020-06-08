Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Во время работы над «Мандалорцем» авторы сериала создавали анимационную версию каждого эпизода, чтобы упростить дальнейшие съёмки. Об этом 8 июня сообщает «Мир Фантастики».

Анимационные версии позволяли съёмочной группе упростить дальнейшую работу с камерой: заранее определить её ракурс, траекторию движения и т.п. Одна из постановщиц «Мандалорца» Дебора Чоу отметила, что работа над шоу началась за два месяца до фактического начала съёмок, поэтому авторы сериала могли более тщательно «поработать над материалом».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, один из актёров «Мандалорца» Вернер Херцог относился к марионетке Малыша Йоды как к настоящему актёру. На съёмочной площадке он старался воспринимать куклу как полноправного члена команды.

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