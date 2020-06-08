Лос-Анджелес, США, , 16:17 — REGNUM На съёмках первого сезона «Мандалорца» немецкий кинорежиссёр и актёр Вернер Херцог относился к кукле Малыша Йоды как к настоящему актёру. Об этом 8 июня сообщает портал ComicBook.

Исполнительный продюсер шоу Дэйв Филони отметил, что вся съёмочная группа поверила в то, что марионетка была словно живой. Однако Вернер Херцог поддался этому эффекту больше других — он вёл себя с Малышом Йодом как с полноправным актёром и «отдавал всего себя» сценам с ним.

Напомним, «Мандалорец» — это фантастический сериал по вселенной «Звёздных войн». Сейчас ведутся съёмки второго сезона шоу.

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