Москва, , 16:09 — REGNUM Новый роман французского публициста Фредерика Бегбедера с обложкой, на которой будет размещен «плачущий от смеха смайлик», вместо заглавия, выйдет осенью в России. Об этом писатель сообщил в прямом эфире онлайн-встречи, состоявшейся в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».

Публицист сообщил, что в его книге смайлик есть не только на обложке, но в ней содержится даже глава, состоящая целиком из смайликов и эмодзи. Сам автор дал своему роману условное название «Человек, который умер от смеха».

»Это — новый язык, который замещает старый. Этот популярный символ заменил название книги. Если выражать название словами, то книгу можно было бы назвать «Человек, который умер от смеха», — рассказал Бегбедер.

Также писатель рассказал, что в ближайшее время он выпустит в России серию книг «Коллекция Бегбедера», в которую войдут книги французских публицистов, отобранные писателем лично. Писатель уточнил, что его идея состоит в знакомстве российского читателя с поколением молодых французских писателей.