Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Шоураннер сериала про Оби-Вана Кеноби Дебора Чоу подтвердила, что шоу всё ещё находится в разработке. Об этом 8 июня сообщает портал ComicBook.

Чоу опровергла слухи о том, что съёмки сериала были отменены насовсем. Тем не менее, шоураннер не назвала даже примерной даты премьеры шоу.

Напомним, в конце январе 2020 года стало известно, что съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби приостановлены «на неопределённый срок». После этого многие эксперты предположили, что Disney решила отказаться от работы над проектом.

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