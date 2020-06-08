Бербанк, США, , 15:53 — REGNUM Ранее запланированные сроки выхода второго сезона проекта «Мандалорец» подтвердил создатель сериала Джон Фавро. Об этом сообщили обозреватели сайта Collider.

По словам режиссера, шоу должно выйти в октябре. Он уточнил, что для сотрудников компаний Lucasfilm и ILM специально в период карантина разработали технологии для удаленной работы, позволившие не останавливать процесс постпродакшена и создания визуальных эффектов.

«Нам повезло завершить съемки до карантина», — подчеркнул Фавро.

Обозреватели со ссылкой на экс-главу компании Disney Боба Айгера сообщают, что, по его данным, проект также выйдет в октябре. А с учетом большого успеха первого сезона сериала стоит ожидать масштабную рекламную компанию перед продолжением шоу, отмечают они.

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