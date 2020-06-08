Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Права на показ в прокате российского научно-фантастического блокбастера «Вратарь Галактики» приобрели в США. Об этом сообщают журналисты сетевого киножурнала Screen Daily.

Релиз картины запланирован на январь 2021 года. Дистрибьютором выступит независимая компания WellGo USA, выпускавшая ранее в прокате на территории США военную драму «Т-34» и картину «Легенда о Коловрате».

Фантастический фильм выйдет в США с локализованным названием «Cosmoball». Действие картины происходит в далеком будущем, когда в космосе проходят жестокие соревнования по смеси футбола и гладиаторских боев — космоболу. Главный герой однажды решает принять участие в игре, обнаружив у себя исключительные суперспособности.

Режиссером картины выступил Джаник Файзиев, известный по фильму о событиях во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году «Август. Восьмого».

В России премьера запланирована на 27 августа.